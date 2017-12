NEW YORK — Le capitaine des Red Bulls de New York Sacha Kljestan a été suspendu pour un match supplémentaire et mis à l’amende pour son rôle dans une dispute avec l’attaquant du Toronto FC Jozy Altidore dans les couloirs du BMO Field lors d’un match éliminatoire plus tôt cet automne.

La Major League Soccer a annoncé les sanctions additionnelles contre Kljestan vendredi, à la suite d’une «enquête rigoureuse à l’interne».

La MLS a indiqué que le match supplémentaire de suspension contre Kljestan est dû à «une altercation avec le personnel de sécurité du stade» pendant la mi-temps dans les couloirs du stade. Kljestan sera donc suspendu pour les deux premiers matchs de la saison 2018. Le montant supplémentaire de l’amende n’a pas été dévoilé.

Altidore et Kljestan avaient écopé des cartons rouges à la suite de l’incident et Altidore avait purgé sa suspension automatique d’un match lors de la partie suivante du TFC en séries. Le Toronto FC a éventuellement remporté la Coupe MLS, alors qu’Altidore a marqué le premier but de la finale.

Après l’incident, les deux hommes avaient pointé l’autre en ce qui concernait l’instigateur de la dispute. Altidore avait affirmé que la preuve vidéo allait confirmer sa version des faits.

Les deux équipes, ainsi que l’entraîneur-chef des Red Bulls, Jesse Marsch, ont aussi été mis à l’amende.