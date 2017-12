NEW YORK — Les Jets de Winnipeg vont se fier à Steve Mason pour défendre le filet samedi contre les Islanders de New York, en conclusion d’un voyage de trois matches.

Les Jets ont récolté trois points lors des deux premiers matches.

Winnipeg a gagné 6-4 à Nashville mardi. Deux jours plus tard, les Bruins ont battu les Jets 2-1 à Boston, en fusillade.

Mason va espérer avoir plus de soutien offensif qu’à ses deux dernières sorties, le 25 novembre et le 16 décembre. Les Jets ont alors perdu 4-0 et 2-0 – les deux seuls jeux blancs subis par l’équipe, à ce point-ci de la saison.

Les Islanders ont perdu leurs deux dernières rencontres. Ils ont un dossier de 3-8 en décembre.