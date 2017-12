HAMILTON — Dillon Dubé a inscrit deux buts et une aide et il a aidé le Canada à vaincre la Suisse 8-1, vendredi, lors de son dernier match préparatoire avant le Championnat mondial de hockey junior.

Dubé en était à un premier match avec le Canada cet hiver, lui qui avait raté les trois rencontres lors du camp de sélection et la victoire de 9-0 face à la République tchèque, mercredi.

L’espoir des Flames de Calgary était ennuyé par une blessure à l’épaule subie le 9 décembre avec les Rockets de Kelowna, dans la Ligue de l’Ouest.

«Au début, j’avais les jambes lourdes, a reconnu Dubé. J’ai beaucoup patiné pendant mon temps à l’écart et l’énergie était là, mais pas les jambes.

«En général, je me dois d’être satisfait de ma performance.»

Dubé a inscrit 18 buts et 21 aides en 27 matchs avec les Rockets avant de tomber au combat. Il est l’un des sept joueurs ayant gagné l’argent avec le Canada l’an dernier à être de retour. L’entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme, a affirmé qu’il comptait sur Dubé pour être un meneur sur la glace et dans le vestiaire.

«Il a été égal à lui-même, a souligné Ducharme au sujet de la performance de Dubé. Il est rapide et talentueux. Même si c’était son premier match avec Jordan Kyrou et Sam Steel, on pouvait voir qu’ils s’entendaient bien. C’est un élément positif.»

Tyler Steenbergen a aussi réussi un doublé pour le Canada, devant 12 562 spectateurs réunis au FirstOntario Centre. Kyrou, Jake Bean, Drake Batherson et Kale Clague ont également touché la cible.

Carter Hart a amorcé le match devant le filet du Canada et a été parfait contre trois tirs en première période. Colton Point a pris la relève au retour du premier entracte et a repoussé trois des quatre tirs dirigés vers lui.

Hart devrait être le gardien du Canada quand il affrontera la Finlande pour amorcer son parcours au tournoi, le 26 décembre, à Buffalo.

Guillaume Maillard a été l’unique buteur de la Suisse. Philip Wuthrich a accordé six buts sur 42 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Matteo Ritz a défendu le filet suisse en troisième période et il a cédé deux fois contre 18 tirs.

Le défenseur du Canada Conor Timmins n’était pas en uniforme, lui qui s’est blessé en bloquant un lancer face à la République tchèque. Ducharme s’attend à ce que Timmins soit disponible pour le début du tournoi, lundi. Le défenseur Dante Fabbro (contusion au bas du corps) ne s’est pas entraîné cette semaine et son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.