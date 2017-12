BUFFALO, N.Y. — Evander Kane et Ryan O’Reilly ont chacun amassé un but et une aide, Robin Lehner a repoussé 33 tirs et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-2, vendredi.

Jack Eichel a ajouté deux buts d’assurance dans un filet désert pour les Sabres, qui ont mis fin à une série de trois revers. Marco Scandella a récolté deux aides.

Michael Raffl et Shayne Gostisbehere ont répliqué pour les Flyers, les deux sur des aides de Claude Giroux et Jakub Voracek. Brian Elliott a accordé deux buts sur 35 lancers.

Kane et O’Reilly ont permis aux Sabres de prendre les devants 2-0 en troisième période, mais Raffl a réduit l’écart en avantage numérique avec 2:10 à faire, après qu’Elliott eut été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Elliott est rapidement retourné au banc des siens, mais Eichel a porté la marque à 3-1 en tirant dans un filet abandonné.

Gostisbehere a ramené les Flyers à un but des Sabres avec 32 secondes à écouler, encore une fois avec Elliott au banc. Le manège s’est poursuivi, alors qu’Eichel a inscrit son deuxième but du match dans un filet désert tout juste avant la sirène signalant la fin du match.