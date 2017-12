SUNRISE, Fla. — Jonathan Huberdeau a créé l’égalité tôt en troisième période, puis Connor Brickley a inscrit le but gagnant à mi-chemin de l’engagement et les Panthers de la Floride ont vaincu le Wild du Minnesota 4-2, vendredi.

Vincent Trocheck avait marqué le premier but des Panthers tard en première période. Huberdeau a également ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec six secondes à faire au match.

Aleksander Barkov a récolté deux aides et James Reimer a stoppé 29 tirs devant le filet des Panthers, qui ont signé une deuxième victoire de suite après avoir connu une séquence de trois revers.

Ryan Suter et Daniel Winnik ont touché la cible pour le Wild, qui a perdu trois de ses quatre dernières parties. Alex Stalock a effectué 30 arrêts.

Huberdeau a créé l’égalité 2-2 après 2:00 de jeu au dernier tiers. L’attaquant québécois s’est amené en zone adverse et s’est débarrassé du défenseur Nate Prosser avant de surprendre Stalock du revers.

Brickley a ensuite donné les devants aux Panthers avec 8:46 à faire. Keith Yandle a bloqué le dégagement de Matt Cullen, puis son tir a dévié contre le bâton de Cullen, forçant Stalock à étirer la jambière droite pour faire l’arrêt. Brickley a toutefois profité du retour pour marquer son troisième but de la saison.