GLENDALE, Ariz. — Clayton Keller a enfilé l’aiguille à 4:33 de la période de prolongation et les Coyotes de l’Arizona sont venus de l’arrière pour battre les Capitals de Washington 3-2, vendredi soir.

Les Coyotes ont perdu sept matchs d’affilée et 10 de leurs 11 dernières rencontres. Christian Fischer a égalé la marque avec son neuvième but de la saison alors qu’il ne restait que 1:01 à la troisième période et Christian Dvorak a également touché la cible pour les Coyotes.

T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont sonné la charge pour la formation de Washington, tandis que Philipp Grubauer a réalisé 24 arrêts. Les Capitals avaient enchaîné quatre victoires avant cette défaite.

Max Domi a orchestré le but de Keller, déjouant un défenseur du côté gauche. Grubauer a par la suite stoppé le tir de Domi, mais Keller a sauté sur le retour pour enfiler son 13e but de la campagne.