BOSTON — Brad Marchand a inscrit un but et deux aides, Tuukka Rask a repoussé 30 tirs et les Bruins de Boston ont filé vers une quatrième victoire de suite, un gain de 3-1, samedi, face aux Red Wings de Detroit.

Patrice Bergeron a marqué les deux autres buts des Bruins, dont un dans un filet désert, tandis que David Pastrnak et David Backes ont récolté deux aides chacun.

Rask a un dossier de 8-0-1 à ses 10 dernières sorties.

Frans Nielsen a été l’unique buteur des Red Wings, lui qui a fait mouche en infériorité numérique en deuxième période, seulement 61 secondes après que Marchand eut ouvert le pointage en avantage numérique de deux hommes.

Bergeron a redonné les devants aux Bruins après 6:11 de jeu en troisième période, grâce à un tir sur réception sec.

Le gardien des Red Wings Jimmy Howard a accordé deux buts sur 25 lancers.