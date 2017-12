NEW YORK — Mathew Barzal a réussi un premier tour du chapeau en carrière dans la LNH et il a propulsé les Islanders de New York vers une victoire de 5-2, samedi, face aux Jets de Winnipeg.

Âgé de 20 ans, Barzal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Islanders depuis John Tavares en 2011, aussi à l’âge de 20 ans, à réussir un tour du chapeau. Il est aussi devenu le 11e joueur recrue à accomplir l’exploit avec les Islanders, et le premier depuis Michael Grabner, aussi en 2011.

Jordan Eberle a récolté des aides sur chacun des buts de Barzal, tandis qu’Andrew Ladd a participé à deux buts.

Anders Lee et Anthony Beauvillier ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui avaient perdu quatre de leurs cinq matchs précédents. Jaroslav Halak a effectué 38 arrêts.

Tucker Poolman, avec son premier but dans la LNH, et Adam Lowry ont généré l’offensive des Jets, qui n’ont que trois victoires à leurs 10 dernières sorties (3-5-2). Steve Mason a accordé cinq buts sur 29 tirs.