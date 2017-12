NEW YORK — De retour dans la formation après avoir été victime d’une commotion cérébrale, Auston Matthews a obtenu un but et une mention d’assistance pour aider les Maple Leafs de Toronto à battre les Rangers de New York 3-2, samedi soir.

Matthews a été tenu de rater les six derniers matchs de son équipe. Le premier choix au repêchage de 2016 a usé de son talent tout près de l’enclave pour permettre aux Maple Leafs de prendre les devants 3-1 à 11:22 de la deuxième période. Zach Hyman et William Nylander se sont faits complices de Matthews sur la séquence.

Nylander et Ron Hainsey ont également fait bouger les cordages du côté des Maple Leafs, tandis que Frederik Anderson a bloqué 30 tirs.

Jimmy Vesey et J.T. Miller ont touché la cible pour les Rangers et Henrik Lundqvist a repoussé 24 rondelles. Il s’agissait seulement de la troisième défaite des Rangers au Madison Square Garden à ses 15 dernières rencontres.

Les Rangers semblaient avoir créé l’égalité à 12:09 de la troisième période. Michael Grabner a déjoué Andersen d’un tir entre les jambières. Le but a cependant été contesté par l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, et la reprise vidéo a confirmé que Kevin Hayes était hors-jeu sur la séquence.