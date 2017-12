RALEIGH, N.C. — Justin Faulk a enfilé l’aiguille à deux reprises, Teuvo Teravainen a récolté trois mentions d’assistance et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Sabres de Buffalo 4-2, samedi soir.

Les Hurricanes ont signé cinq gains lors de leurs six derniers matchs et ont récolté des points à sept de leurs neuf derniers affrontements. Sebastian Aho et Jordan Staal ont complété la marque chez les Hurricanes et Cam Ward a réalisé 20 arrêts.

Faulk a touché la cible à deux reprises en deuxième période, permettant à la troupe de Bill Peters de consolider une avance de 4-1. Le défenseur avait récolté cinq aides lors des 24 dernières rencontres, mais n’avait pas trouvé le fond du filet.

Nathan Beaulieu et Zemgus Girgensons ont fait retentir la sirène du côté des Sabres et Jack Eichel a récolté deux mentions d’assistance. Les Sabres ont alloué quatre buts et plus à leurs adversaires à 16 reprises cette saison.

Chad Johnson a repoussé 34 tirs pour les Sabres.