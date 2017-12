TAMPA, Fla. — Andrei Vasilevskiy a repoussé 22 tirs, Dan Girardi a démarré la machine en inscrivant le premier but de la rencontre alors qu’il ne restait que 2:42 et le Lightning de Tampa Bay a blanchit le Wild du Minnesota 3-0 samedi soir.

Girardi a ouvert la marque en redirigeant la passe de Brayden Point derrière le gardien Alex Stalock. Tyler Johnson a doublé l’avance 52 secondes plus tard grâce à un tir du cercle droit des mises en jeu et Nikita Kucherov a couronné la séquence en ajoutant un but de sécurité dans un filet désert, alors qu’il ne restait que 53 secondes au match.

Stalock a réalisé 28 arrêts et le Wild a encaissé un deuxième revers en autant de matchs.

Grâce à son quatrième blanchissage de la saison, Vasilevskiy s’est hissé au sommet de la LNH au chapitre des victoires (23).

Le Lightning a inscrit au moins trois buts à ses 10 dernières rencontres, dont neuf victoires. La troupe de Jon Cooper a remporté sept matchs d’affilée à domicile.

Le Wild a manqué cinq occasions de marquer en avantage numérique et le Lightning a été incapable de capitaliser en quatre opportunités.