SAN JOSE, Calif. — Martin Jones a réalisé 28 arrêts, Joe Pavelski a marqué pour la deuxième fois en trois matchs et les Sharks de San Jose ont battu les Kings de Los Angeles 2-0, samedi soir.

Marcus Sorensen a été l’auteur du premier but des Sharks, qui affichent un rendement de 5-1-2 lors de leurs huit dernières rencontres. Contrairement à leurS rivaux, les Kings présentent une fiche de 2-3-1 lors de leurs six derniers affrontements et ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs à l’étranger.

Les Sharks ont dénoué l’impasse à mi-chemin en deuxième période grâce à un tir du revers de Sorensen, son troisième but de la campagne.

Jones a enregistré sa 100e victoire en carrière. Le cerbère avait subi trois revers de suite avant cet affrontement et il affiche une moyenne de buts alloués de 4,08 en décembre.

Les Sharks ont profité de leur cinquième avantage numérique de la soirée pour doubler l’avance en troisième période lorsque Pavelski a redirigé le tir de Brent Burns.

Jonathan Quick a repoussé 29 des 31 tirs dirigés vers lui.