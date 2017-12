KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City n’ont rien donné aux Dolphins de Miami en deuxième demie, signant un gain de 29-13, dimanche après-midi, pour s’assurer du titre de la section Ouest de l’Association Américaine.

Les Chiefs (9-6) ont gagné leurs trois dernières parties après avoir subi six défaites en sept matchs. Ils ont été couronnés champions de la section Ouest de l’Américaine pour une deuxième fois consécutive et ils prendront part aux séries pour une troisième année de suite.

En avance 20-13 après 30 minutes de jeu, les Chiefs ont blanchi les Dolphins en deuxième demie. Le quart Alex Smith a vu 25 de ses 39 passes être captées, dont une dans la zone des buts à Travis Kelce. Il a enregistré des gains aériens de 304 verges.

L’attaque des Chiefs a également été appuyée des belles prestations du porteur Kareem Hunt et du receveur Tyreek Hill. Hunt a effectué 29 courses pour des gains de 91 verges et un touché tandis que Hill a réalisé six réceptions pour des gains de 109 verges.

Le botteur de Chiefs Harrison Butker a réussi cinq de ses six tentatives de placement et il a inscrit les 12 derniers points de sa formation.

Jay Cutler a complété 19 de ses 38 passes pour des gains de 286 verges. Il a lancé une longue passe de touché de 65 verges au receveur Jakeem Grant, au deuxième quart. Grant a été le plus efficace pour les Dolphins grâce à ses 107 verges en quatre attrapés.

Les Dolphins (6-9) sont exclus des séries après avoir mis fin à une disette de sept ans sans y participer, la saison dernière.