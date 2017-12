FOXBOROUGH, Mass. — Tom Brady a lancé deux passes de touché et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait un pas de plus vers l’avantage du terrain pendant toute la durée des séries de l’Association Américaine en battant les Bills de Buffalo 37-16, dimanche.

Dion Lewis a capté une passe de touché et il a parcouru quatre verges au sol pour un autre majeur. Il a porté le ballon 24 fois pour des gains de 129 verges, un sommet en carrière dans la NFL. Il s’agissait seulement de son deuxième match de plus de 100 verges au sol en carrière. Mike Gillislee a ajouté un touché sur une course d’une verge.

Les Patriots (12-3) pourraient s’assurer d’une semaine de congé si les Steelers de Pittsburgh ou les Jaguars de Jacksonville s’inclinent. Si les deux équipes perdent, les Patriots hériteraient de l’avantage du terrain pour toute la durée des séries.

Malgré la défaite, les Bills (8-7) sont toujours dans la course pour mettre fin à une disette de 17 ans sans participer aux séries. Il s’agit de la plus longue séquence active des quatre sports majeurs nord-américains. Il s’agit également de la plus longue disette depuis la fusion de la NFL en 1970.

Les Patriots ont remporté au moins 12 matchs lors d’une huitième saison consécutive, un record de la NFL.

Brady a complété 21 de ses 28 passes pour des gains de 224 verges. Il a été victime de sa huitième interception de la saison. Il a lancé six interceptions au cours de ses cinq dernières parties.

Les Bills étaient pourtant à égalité 13-13 à la demie et ils menaient 16-13 au début du troisième quart.

Le quart Tyrod Taylor a réussi 21 de ses 38 tentatives par la voie des airs et il a amassé 281 verges. Il croyait bien avoir lancé une passe de touché à Kelvin Benjamin, au deuxième quart, mais les officiels ont décidé d’infirmer leur décision.