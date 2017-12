NASHVILLE — Jared Goff a réussi une passe de touché de 14 verges à Cooper Kupp avec 11:51 à jouer au dernier quart, dimanche, guidant les Rams de Los Angeles vers un gain de 27-23 face aux Titans du Tennessee.

Pour les Rams (11-4), il en résulte un premier championnat de section depuis 2003. Le club a perdu une seule fois à ses cinq derniers matches.

Avec deux touchés de plus, Todd Gurley a bonifié sa candidature pour le titre de joueur le plus utile, contribuant 118 verges au sol et 158 verges de réception.

Il a notamment atteint la zone des buts avec un catch de 80 verges, après avoir fourni un attrapé payant de trois verges.

Goff a cumulé 301 verges aériennes, dont quatre passes de touché.

Les Titans (8-7) subissaient un troisième revers de suite, ce qui nuit à leurs chances de jouer en janvier. Ils n’ont pas prolongé une campagne depuis celle de 2008.

L’attaque des Titans a généré un seul touché, la course de six verges de DeMarco Murray, en fin de troisième quart.

Le secondeur Wesley Woodyard a réussi le seul touché de la défense du Tennessee en 2017, ramenant un échappé sur quatre verges.

Ryan Succop a fourni trois placements, mais il a aussi raté la cible à partir de 45 verges.

Le match a bien mal débuté pour Marcus Mariota, intercepté sur le deuxième jeu des siens, à leur montée initiale. Il a tout de même cheminé vers une récolte de 275 verges aériennes. Corey Davis a été son receveur le plus productif, avec 91 verges en six attrapés.