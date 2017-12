OKLAHOMA CITY — Russell Westbrook a récolté 31 points et 11 aides pour mener le Thunder d’Oklahoma City vers un gain de 112-107 aux dépens des Rockets de Houston, lundi soir.

Paul George a marqué 24 points et Carmelo Anthony en a ajouté 20 pour le Thunder, qui a signé une cinquième victoire consécutive. Les joueurs de l’équipe locale ont réussi plus de 54 pour cent de leurs tirs. Le pivot Steven Adams avait 12 points et six rebonds après le premier quart et il a terminé le match avec 15 points et 10 rebonds.

«Nous jouons un match à la fois et nous nous faisons confiance. Nous possédons un très bon groupe de joueurs, a déclaré Westbrook. J’essaie d’attaquer le panier de créer des jeux et de passer le ballon. Nous essayons tous de le faire. Notre équipe essaie encore de trouver son rythme et d’aller chercher des victoires et c’est ce que nous faisons présentement.»

James Harden a été le plus efficace offensivement pour les Rockets, amassant 29 points. Il n’a cependant réussi que sept de ses 18 lancers. Le meilleur pointeur de la NBA revenait de deux matchs consécutifs de 51 points.

Trevor Ariza et Eric Gordon ont tous les deux obtenu 20 points tandis que Clint Capela a inscrit 19 points et 10 rebonds pour les Rockets, qui ont perdu une troisième partie de suite.

Le meneur Chris Paul n’a pas pris part à cet affrontement, lui qui est blessé à l’aine. Les Rockets revendiquent une fiche de 15-1 lorsqu’il est de la formation et un dossier de 10-6 lorsqu’il doit s’absenter.

«Il faut leur rendre crédit, ils ont disputé une bonne partie ce soir et ils ont réussi plusieurs lancers importants, a affirmé Harden. Nous avons eu nos occasions et maintenant il faut simplement retrouver le chemin de la victoire.»

Westbrook a complété quatre de ses 14 tirs en première demie, mais il a réussi les deux derniers avant la pause pour permettre au Thunder de mener 58-57 après 24 minutes de jeu. Harden avait enregistré 11 points en première demie, mais il avait réussi un seul lancer.

Westbrook a aidé le Thunder à prendre les devants 65-59 au troisième quart grâce à un dunk, mais les Rockets ont continué à se battre et ils ont nivelé le pointage 88-88 à l’aube du quatrième quart.

Dans la dernière minute de jeu, les Rockets ont eu le ballon alors qu’ils tiraient de l’arrière par trois points. Harden a raté un panier de trois points en tentant de forcer une faute et le Thunder a repris possession. Westbrook a repéré Andre Roberson, qui a réussi un tir en foulée avec 21 secondes à écouler pour sceller l’issue de la rencontre.

«J’ai trouvé que nous avons très bien défendu aujourd’hui, mais nous avons commis un peu trop de fautes, a laissé entendre l’entraîneur-chef du Thunder, Billy Donovan. Nous avons été constants en attaque et en défensive.»