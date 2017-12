CHARLOTTE, N.C. — Les Panthers de la Caroline ont indiqué que la saison du receveur de passes Damiere Byrd était terminée en raison d’une blessure à la jambe.

Son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour longue durée.

Byrd s’est blessé dans la victoire de 22-19 contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche. Plus tôt dans la rencontre, il avait retourné un botté d’envoi sur 103 verges pour un touché — le plus long touché de l’histoire du club — pour donner les devants aux Panthers (11-4), qui se trouvent une fois de plus en quête d’un receveur no 2.

L’équipe retrouvera par contre l’ailier défensif Charles Johnson et le secondeur Thomas Davis en vue de sa rencontre de dimanche, contre les Falcons d’Atlanta. Les deux hommes pourront regagner la formation de 53 joueurs après avoir purgé une suspension.