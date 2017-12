BUFFALO, N.Y. — Filip Zadina et Filip Chytil ont marqué en deuxième période pour mener la République tchèque vers une victoire surprise de 5-4 contre la Russie en lever de rideau du Championnat du monde de hockey junior.

La Russie est montée sur le podium des sept dernières éditions de la compétition, tandis que la République tchèque n’a pas atteint la ronde des médailles depuis 2005. Il s’agit seulement de la deuxième victoire des Tchèques à leurs 12 derniers affrontements contre la Russie.

Martin Necas, Filip Kral et Ostap Safin ont inscrit les autres buts des vainqueurs, tandis que Martin Kaut a récolté trois mentions d’assistance. Le gardien Josef Korenar a stoppé 34 tirs.

Les buts de Zadina et Chytil ont procuré une avance de 4-2 aux Tchèques tard en deuxième. Kral a porté la marque à 5-2 à 6:16 de la troisième.

Artur Kayumov et Vladislav Syomin ont marqué tard en troisième pour rapprocher la Russie à un but seulement. Marsel Sholokhov et Alexei Polodyan avaient marqué en première.

Bélarus 1 Suède 6

Lias Andersson a inscrit deux buts, Erik Brannstrom et Elias Pettersson ont ajouté chacun un but et une aide et la Suède a écrasé le Bélarus 6-1.

Glenn Gustafsson et Jesper Boqvist ont aussi touché la cible pour la Suède, tandis qu’Alexander Nylander, Fredrik Karlstrom et Rasmus Dahlin ont récolté deux aides chacun. Filip Gustavsson a effectué huit arrêts.

Yegor Sharangovich a inscrit l’unique but du Bélarus, en infériorité numérique, ce qui permettait à la formation de retraiter au vestiaire après le premier vingt dans une impasse de 1-1.

Brannstrom, Gustafsson et Boqvist ont toutefois marqué dans un intervalle de 3:22 en deuxième moitié de la deuxième période pour permettre à la Suède de prendre les commandes de la rencontre.

Andersson a ajouté deux buts d’assurance en troisième période.

Le gardien du Bélarus Andrei Grishenko a accordé six buts sur 36 lancers.