NEW YORK — CC Sabathia a officiellement conclu un contrat d’une saison et 10 millions $ US avec les Yankees, ce qui gonflera la masse salariale de la formation new-yorkaise à environ 178 millions $ pour la saison prochaine.

La nouvelle a été annoncée mardi, une dizaine de jour après que les deux parties eurent trouvé un terrain d’entente conditionnel à un examen physique. Âgé de 37 ans, Sabathia a touché 25 millions $ la saison dernière, quand il a compilé un dossier de 14-5 avec une moyenne de 3,69 en 27 départs lors de sa meilleure campagne depuis 2012.

Ennuyé par une blessure au genou droit, Sabathia a dû recevoir périodiquement des injections au genou. L’artilleur gaucher complétera une rotation de partants incluant aussi Luis Severino, Masahiro Tanaka, Sonny Gray et Jordan Montgomery.

Le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner, a répété que l’équipe souhaitait rester sous le seuil des 197 millions $ pour éviter de payer la taxe de luxe du Baseball majeur.