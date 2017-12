NEW YORK — Mathew Barzal a touché la cible après 1:08 de jeu en prolongation et les Islanders de New York ont battu les Sabres de Buffalo 3-2, mercredi.

Jason Chimera et Josh Bailey ont aussi marqué pour les Islanders, qui ont gagné trois de leurs cinq derniers matchs.

Zemgus Girgensons et Kyle Okposo ont répliqué pour les Sabres, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres.

Avant les matchs de mercredi, les Islanders se classaient au deuxième rang dans la LNH pour les buts par match (3,56) et les buts marqués (128), tandis que les Sabres étaient derniers dans chaque catégorie (2,17 et 78).

Malgré cet écart, les spectateurs ont eu droit à un bon duel de gardien. Jaroslav Halak a réalisé 34 arrêts devant le filet des Islanders, tandis que Robin Lehner a stoppé 33 tirs à l’autre bout de la patinoire.

Bailey a toutefois forcé la présentation d’un bris d’égalité en marquant son 11e but de la saison avec 1:09 à faire en temps réglementaire. Bailey a ensuite mis la table pour le but vainqueur de Barzal.