WINNIPEG — Joel Armia a inscrit deux buts et il a aidé les Jets de Winnipeg à vaincre les Oilers d’Edmonton 4-3 mercredi soir.

Du coup, les Jets ont stoppé à quatre la série de victoires des Oilers, leur plus longue de la saison.

Bryan Little et Kyle Connor ont marqué les autres filets des Jets (21-11-6).

Leon Draisaitl a récolté au moins un point dans un cinquième match consécutif, avec une production d’un but et une aide.

Jesse Puljujarvi et Jujhar Khaira ont également obtenu un but et une aide tandis que Connor McDavid se faisait le complice de deux buts.

Connor Hellebuyck a bloqué 21 tirs pour les Jets, détenteurs d’un dossier de 13-3-1 devant leurs partisans.

Cam Talbot, qui avait gagné ses sept derniers départs, a été beaucoup plus occupé alors qu’il a bloqué 35 rondelles.