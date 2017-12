SAINT-LOUIS — Calle Jarnkrok a marqué un deuxième but en autant de matchs, Pekka Rinne a stoppé 29 tirs et les Predators de Nashville ont mis fin à une série de trois revers en battant les Blues de St. Louis 2-1, mercredi.

Craig Smith a inscrit son 13e but de la saison pour les Predators, qui ont doublé les Blues au sommet de la section centrale avec 49 points.

Vladimir Sobotka a marqué un premier but en neuf parties pour les Blues. Jake Allen a repoussé 24 lancers, mais les Blues ont encaissé un sixième revers en huit sorties.

Les Predators ont gagné six de leurs huit derniers matchs de saison régulière face aux Blues, qu’ils avaient aussi éliminés en six rencontres lors du deuxième tour des séries éliminatoires le printemps dernier.

Rinne avait blanchi les Blues plus tôt cette saison et le but de Sobotka a mis fin à une séquence de 151:48 de Rinne sans être battu par un joueur des Blues.