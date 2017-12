MONTRÉAL — Pour la première fois en cinq ans, les amateurs de course automobile québécois ont eu droit en 2017 à deux épreuves le même été. Le Grand Prix du Canada a mis en vedette la recrue Lance Stroll, le premier pilote québécois en F1 depuis Jacques Villeneuve en 2006, tandis que l’ePrix de Formule E de Montréal a défrayé les manchettes pour toutes sortes de raisons — pas nécessairement bonnes — avant de disparaître à quelques jours de Noël. Voici un survol sous forme d’abécédaire de la course automobile à Montréal en 2017:

A – Agag: Alejandro Agag est ce milliardaire espagnol qui a fondé la Formule E, dont l’objectif est de présenter des courses sur des circuits urbains aux quatre coins du monde.B – Bakou: Stroll a accompli un exploit qui n’avait pas été réalisé depuis 16 ans. Le pilote québécois a réussi son premier podium en carrière en F1, lorsqu’il a pris le troisième rang du Grand Prix à Bakou, en Azerbaïdjan.

C -Coderre: L’ex-maire Denis Coderre a très mal géré le dossier de la FE à Montréal, notamment au lendemain des courses, lorsqu’il a refusé, en conférence de presse, de préciser le nombre de billets vendus pour l’événement. Cette controverse l’a suivi tout au long de sa campagne électorale l’automne dernier et contribué à sa défaite.

D -Di Grassi: Le pilote brésilien Lucas Di Grassi est sorti grand vainqueur du premier week-end du ePrix de Montréal, et il a du même coup remporté son premier championnat des pilotes de Formule E.

E – Échec: La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas hésité à qualifier le projet de tenir une course de Formule électrique dans les rues du centre-ville de véritable «fiasco financier». Après des semaines de réflexion, Mme Plante a décidé le 18 décembre de débrancher officiellement la Formule E, même si elle ignore combien coûtera la décision de résilier le contrat avec la FE et qui paiera la pénalité.

F – Ferrari: L’équipe italienne croyait bien être en mesure de menacer l’hégémonie de Mercedes au championnat de Formule 1 après le départ canon de Sebastian Vettel cette saison. Mais un accrochage catastrophique avec son coéquipier Kimi Raikkonen au départ du Grand Prix de Singapour a sonné le début de la fin pour elle.

G -Gilles-Villeneuve: Les rénovations aux paddocks du circuit Gilles-Villeneuve se mettront en branle après le Grand Prix de F1 du Canada en juin prochain, et c’est d’ailleurs un des problèmes qui ont contraint la nouvelle mairesse de Montréal Valérie Plante à annuler la présentation de la course de Formule E à Montréal.

H -Hamilton: Le Britannique a succédé à Nico Rosberg au championnat des pilotes de F1, après avoir connu une autre saison remarquable. Hamilton a ainsi mis la main sur un quatrième championnat du monde en carrière.

I – Italie: Lors de la séance de qualifications du Grand Prix d’Italie, qui s’est déroulée sous une pluie diluvienne, Lance Stroll écrit une autre page d’histoire en devenant le plus jeune pilote de l’histoire à se tailler une place sur la première ligne de la grille de départ d’une épreuve de F1.

J – Jacques Villeneuve: En terminant troisième à Bakou, le Québécois Lance Stroll a réalisé le premier podium canadien depuis celui de Jacques Villeneuve au Grand Prix d’Allemagne en 2001.

K -Kimi Raikkonen: Le coéquipier de Sebastian Vettel chez Ferrari n’a pas connu la saison espérée, loin de là! Le vétéran pilote finlandais, qui a maintenant disputé 130 courses pour la ‘Scuderia’, est néanmoins le dernier à avoir été sacré champion du monde pour l’équipe italienne, en 2007.

L – Lowe: Trente ans après avoir intégré l’écurie Williams dans la peau d’un ingénieur en systèmes de contrôle, Paddy Lowe a effectué un retour au sein de l’équipe de Grove à titre de directeur technique, en mars dernier. Lowe, l’un des principaux architectes des récents succès de Mercedes, a fait le saut chez Williams afin de relancer l’équipe britannique.

M – Montréal: Lance Stroll a obtenu ses premiers points en carrière en F1 grâce à sa neuvième place au Grand Prix de F1 du Canada, sur le circuit Gilles-Villeneuve. Le résultat de la course a du même coup légitimé la place de Stroll en F1, et mis la table pour le reste de la campagne.

N – Nouveautés: La Formule 1 compensera la perte du Grand Prix de Malaisie en accueillant deux nouvelles épreuves en 2018. Le circuit Paul Ricard, qui a accueilli une épreuve de F1 pour la dernière fois en 1990, sera le théâtre du Grand Prix de France le 24 juin, tandis que le Grand Prix d’Allemagne sera disputé à Hockenheim le 22 juillet.

O -Octane Management: Le Groupe de course Octane, qui est dirigé par l’homme d’affaires François Dumontier, a réussi un tour de force au printemps dernier en concluant une entente avec la FIA afin d’assurer la pérennité du Grand Prix de Formule 1 du Canada jusqu’en 2029.

P -Plante: La nouvelle mairesse Valérie Plante a marqué beaucoup de points aux dépens de Denis Coderre en canalisant la colère des Montréalais envers la Formule E.

Q -Quête: Le pilote espagnol Fernando Alonso a annoncé en 2017 qu’il se lançait dans une nouvelle quête: c’est-à-dire compléter «la triple couronne» en remportant les trois épreuves les plus prestigieuses du sport automobile — le Grand Prix de Monaco, les 500 milles d’Indianapolis et les 24 heures du Mans. Seul le pilote Graham Hill a réussi l’exploit.

R – Renault: Après moult péripéties et menaces de l’équipe Red Bull, celle-ci a choisi de poursuivre son partenariat avec le motoriste français pour la saison 2018 de Formule 1. Renault s’est également associé à l’équipe McLaren, qui a largué le motoriste japonais Honda à l’issue de la dernière campagne. La firme française a aussi dominé la FE en remportant un troisième championnat des constructeurs consécutif la saison dernière.

S – Stroll: Fils du milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire du circuit de Mont-Tremblant, Lance Stroll a remporté de nombreux titres à tous les niveaux en course automobile. Après avoir remporté le championnat d’Europe de Formule 3 en 2016, il a effectué ses débuts en Formule 1 à l’âge de 18 ans la saison dernière chez Williams.

T -Transition: Le rachat de la F1 par Liberty Media tout juste validé en janvier dernier, son patron historique Bernie Ecclestone est relégué au rang de président d’honneur et remplacé par Chase Carey. Ce dernier opère présentement une transition afin de rehausser la popularité de la série reine de la course automobile sur la planète.

U – Upton: L’actrice et mannequin Kate Upton symbolise pour bien des Montréalais l’arrogance de l’administration Coderre dans le dossier de la FE. Les organisateurs du ePrix de Montréal l’ont embauché à grands frais afin de faire la promotion de l’événement et de remettre un des trois trophées du week-end.

V -Vijay Mallya: L’ex-magnat indien lourdement endetté Vijay Mallya, qui possède l’équipe de F1 Force India, a été arrêté à Londres en avril à la suite d’un mandat d’extradition émis par son pays en raison de soupçons de détournement de fonds. Les problèmes juridiques de Mallya sont d’ailleurs à l’origine de nombreuses rumeurs selon lesquelles Lawrence Stroll, le père de Lance, pourrait racheter l’équipe et offrir un volant à son fils.

W – Williams: L’équipe britannique a offert un poste de pilote titulaire à Lance Stroll à l’aube de la saison 2017, soit 21 ans après avoir embauché un autre Québécois, Jacques Villeneuve. Williams n’a toutefois pu faire mieux qu’une cinquième place au championnat des constructeurs, loin derrière Mercedes, Ferrari, Red Bull et Force India.

X – (Ou Dix): C’est le rang où espérait terminer Lance Stroll au championnat des pilotes à sa première saison en Formule 1. Le pilote de Mont-Tremblant a finalement terminé 12e.

Y – Yas Marina: Le Grand Prix d’Abou Dhabi a marqué la fin d’une époque pour la discipline-reine du sport automobile puisque dès l’an prochain les monoplaces seront dotées du dispositif Halo destiné à protéger la tête du pilote.

Z – Zéro: Les chances que le pilote québécois Patrick Carpentier décroche un volant en Formule E en prévision de la saison 2018, d’autant plus que Montréal ne figure maintenant plus au calendrier de la série. Le vétéran pilote âgé de 46 ans s’est présenté sur le circuit espagnol de Valence au début octobre à l’invitation du promoteur du championnat de FE pour effectuer des essais au volant d’une voiture de la série. Quelques heures plus tard, Carpentier était désillusionné.