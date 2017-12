VAL D’OR, Qc — Hugo Roy a enfilé le but déterminant en fin de première période et le Phoenix de Sherbrooke a infligé un revers de 4-1 aux Foreurs de Val-d’Or, jeudi.

Yaroslav Alexeyev, Nicolas Poulin et Kevin Gilbert ont été les autres buteurs du Phoenix, qui se dirigeait ensuite vers Rouyn-Noranda pour y affronter les Huskies, vendredi soir.

Evan Fitzpatrick a stoppé 17 tirs pour le Phoenix, qui avait perdu ses deux dernières rencontres.

Étienne Montpetit a bloqué 29 rondelles du côté des Foreurs, qui n’ont pas récolté de tir pendant un avantage numérique de quatre minutes, au troisième tiers.

La première période a donné lieu à trois buts, où chaque marqueur a inscrit un 12e filet cette saison.

Les Foreurs ont frappé les premiers, à 3:42. Peu après une mise au jeu gagnée par Val-d’Or, Maxim Mizyurin a ravi le disque à Nicolas Poulin et a fait mouche du cercle gauche, à l’aide d’un tir des poignets.

Sherbrooke a créé l’impasse à 6:14. Du coin de la glace, Félix Robert a remis la rondelle à Alexeyev, qui a marqué de la même manière que Mizyurin.

Les visiteurs ont pris les devants en fin d’engagement. Donnant suite à une rondelle lancée au fond de la zone adverse, Samuel Poulin a passé vers l’enclave à Roy, qui a battu Montpetit avec un tir sur réception.

Après un deuxième tiers sans but, Nicolas Poulin a doublé le coussin à 16:15 au troisième vingt. Un tir de Thomas Grégoire a touché le poteau, puis Poulin a mérité son 15e but en tirant profit du rebond.

Gilbert a complété dans un filet désert, avec une seconde au cadran.

Moncton 4 Acadie-Bathurst 3 (P)

Anderson MacDonald a marqué à 1:11 en prolongation, son 15e but cette saison, et le Titan a eu raison des Wildcats, 4-3. Jeremy Tessier et Adam Capannelli ont inscrit un but et une passe, tandis que Jeremy McKenna et Jonathan Aspirot ont fourni deux passes chacun.

Charlottetown 2 Halifax 0

Matthew Welsh a excellé avec 36 arrêts et Pascal Aquin a réussi un doublé, permettant aux Islanders de l’emporter 2-0 contre les Mooseheads.

Cap-Breton 2 Saint John 1 (P)

Phélix Martineau a complété un doublé à 1:36 en prolongation et les Screaming Eagles ont défait les Sea Dogs, 2-1. Leon Gawanke a contribué aux deux buts.

Blainville-Boisbriand 4 Rouyn-Noranda 3

Alexandre Alain a récolté deux buts dans un gain de l’Armada face aux Huskies, 4-3. L’Armada a marqué les quatre premiers buts du match, tous avant la 15e minute de jeu en première période. Alain a réussi les deux premiers filets de la rencontre.

Rimouski 0 Shawinigan 3

Mathieu Bellemare a stoppé 37 tirs et les Cataractes ont eu le dessus contre l’Océanic, 3-0. Jan Drozg a mis la touche finale après un doublé de Vincent Senez.

Québec 2 Victoriaville 6

Félix Lauzon a obtenu deux buts et une passe, aidant les Tigres à s’imposer 6-2 aux dépens des Remparts.

Chicoutimi 5 Baie-Comeau 1

Olivier Galipeau a donné le ton avec son 13e but de la saison et les Saguenéens ont dominé le Drakkar, 5-1. Samuel Houde a récolté trois passes et affiché un différentiel de plus 4 pour Chicoutimi, qui mettait fin à une série de trois revers.

Drummondville 4 Gatineau 6

Pier-Olivier Lacombe a dénoué l’impasse de 4-4 à mi-chemin en troisième période, guidant les Olympiques vers un gain de 6-4 face aux Voltigeurs. Shawn Boudrias a cumulé deux buts et deux mentions d’aide pour les vainqueurs.