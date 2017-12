TAMPA, Fla. — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Amalie Arena entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Drouin confirme ses retrouvailles

Le duel de jeudi au Amalie Arena est venu consacrer les retrouvailles de Jonathan Drouin avec ses anciens coéquipiers du Lightning. Au centre d’un trio complété par Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen, l’attaquant québécois a joué pendant presque six minutes pendant la première période et a profité d’une chance de marquer. Andrei Vasilevskiy n’a cependant pas bronché.

Price frustre le Lightning à répétition

Le Lightning s’est présenté au match avec le meilleur avantage numérique dans la LNH avec un pourcentage de réussite de 26,2 pour cent et il a eu l’occasion de le déployer dès la cinquième minute de jeu de la première période à la suite d’une punition pour avoir retenu appelée contre Tomas Plekanec. Avec un joueur-clé de son unité en infériorité numérique au cachot, le Canadien a été confiné dans son territoire pendant la presque totalité de la punition. Toutefois, Carey Price a réalisé des arrêts spectaculaires, notamment contre Tyler Johnson, Vladislav Namestnikov et Alex Killorn.

Une autre rondelle sur la main de Gallagher… mais qui paie

Malgré deux sérieuses blessures à la main gauche, Brendan Gallagher ne craint jamais de se planter devant le filet, quitte à se faire frapper de nouveau. C’est ce qui s’est produit tôt en deuxième période, avec des résultats positifs pour le Canadien. Pendant une punition mineure à Andrej Sustr, Charles Hudon a décoché un tir des poignets d’une trentaine de pieds qui a donné sur la main gauche de Gallagher avant de se faufiler derrière Andrei Vasilevskiy. Ce 15e but de Gallagher qui donnait au Canadien une avance de 1-0 a été suivi, exactement 27 secondes plus tard, par un violent tir des poignets de Steven Stamkos qui a abouti sur la barre horizontale à la gauche de Carey Price.

Stamkos se reprend et égale le score

Tout laissait croire que le Canadien allait retraiter au vestiaire avec une avance de 1-0 après 40 minutes. Mais c’est mal connaître le Lightning, surtout lorsque Nikita Kucherov et Steven Stamkos se trouvent sur la patinoire. Après une longue passe ratée de Victor Hedman qui semblait vouloir devenir un dégagement illégal, Kucherov a battu de vitesse Karl Alzner et a pu récupérer la rondelle derrière le filet de Carey Price. Sans hésiter, le dos tourné à son coéquipier, il a effectué une passe du revers à Steven Stamkos qui, cette fois-ci, n’a pas raté sa chance. À l’aide d’un vif tir sur réception, Stamkos a inscrit son 14e de la saison, battant Price dans la partie supérieure gauche alors qu’il ne restait que 11,8 secondes au cadran.

Le Lightning casse les reins du Canadien

Un bon vieux cliché dans le monde du hockey soutient qu’un but dans les derniers instants d’une période fait souvent très mal. Il s’est concrétisé au grand désarroi de Claude Julien et de ses joueurs. Profitant d’une mêlée devant le filet de Carey Price, Brayden Point, à force d’insister, est parvenu à pousser la rondelle derrière le gardien du Canadien, qui n’a pas vraiment bénéficié de l’aide de ses coéquipiers sur la séquence. Le but de Point est venu après seulement 30 secondes de jeu et quelque quatre minutes plus tard, Steven Stamkos est venu casser les reins du Canadien en déjouant Price lors d’une supériorité numérique de deux hommes.