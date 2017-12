BUFFALO, N.Y. — L’espoir des Blues de St. Louis Klim Kostin a marqué deux buts dans la victoire de 5-2 de la Russie aux dépens du Bélarus au Championnat mondial de hockey junior.

Artur Kayumov et German Rubtsov ont tous deux récolté un but et une aide, tandis qu’Alexei Polodyan a complété la marque. Vladislav Sukhachyov a effectué 17 arrêts devant le filet de la Russie.

Cette victoire, une deuxième consécutive en ronde préliminaire après avoir échappé son premier duel 5-4 face à la République tchèque, permet à la Russie de s’assurer d’une participation aux quarts de finale, mardi. Elle occupe actuellement le deuxième rang du groupe B, avec six points en trois rencontres.

Sergei Pishuk et Dmitri Deryabin ont répliqué pour le Bélarus, qui a subi un troisième revers consécutif. Pishuk a terminé la rencontre avec deux points. Andrei Grishenko a fait de son mieux en bloquant 35 des 40 lancers dirigés vers lui.

Le Bélarus met fin à sa ronde préliminaire face aux Tchèques, samedi. Il est menacé de terminer dernier des cinq clubs du groupe B.