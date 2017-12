ORCHARD PARK, N.Y. — Les dirigeants de la Ligue nationale de hockey n’entameront pas de discussions sur un possible retour aux Olympiques avant la conclusion des Jeux de Pyeongchang.

Bill Daly, commissaire adjoint de la LNH, dit avoir servi cette réponse, vendredi, à Horst Lichtner, secrétaire général de la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG).

Daly et Lichtner étaient assis ensemble pendant la première période du match entre le Canada et les États-Unis, présenté vendredi après-midi au New Era Field, le stade des Bills de Buffalo, dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior.

Daly a affirmé que les deux hommes ont très peu parlé de questions liées aux «affaires du hockey». Il a cependant admis que Lichtner lui a demandé si la LNH était prête à discuter de ses projets en vue des Jeux d’hiver de 2022, à Pékin. Daly lui aurait alors fait savoir que ça ne sera certainement pas avant Pyeongchang.

Invoquant des soucis financiers et logistiques, incluant le décalage horaire entre l’Amérique du Nord et l’Asie, la LNH a décidé de ne pas envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques de 2018, qui s’échelonneront du 9 au 25 février. Ce sera la première fois depuis 1994 que la LNH ne participera pas à l’événement.

Selon Daly, il est encore trop tôt pour discuter publiquement des projets de la LNH vis-à-vis Pékin.

«D’une olympiade à l’autre, les enjeux sont différents, a déclaré Daly. De toute évidence, nos soucis liés à la logistique en Corée du Sud seront présents en Chine. Mais peut-être existe-t-il des opportunités en Chine qui ne sont pas présentes en Corée du Sud.»