RIMOUSKI, Qc — Ivan Kosorenkov et James Phelan ont amassé quatre points chacun et les Tigres de Victoriaville ont causé une forte surprise en rossant l’Océanic de Rimouski par la marque de 6-1, dans l’un des six matchs à l’affiche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec vendredi.

Détenteurs du 11e rang au classement général face à la formation de deuxième place, les Tigres l’ont emporté même s’ils n’ont obtenu que 20 tirs aux buts, comparativement à 41 pour l’Océanic.

Alexandre Grisé et Phelan ont touché la cible en première période, avant que Félix Boivin et Kosorenkov, ce dernier en deux occasions, ne procurent une avance de 5-0 aux visiteurs.

Dominic Cormier a marqué l’autre filet des Tigres.

Le seul but de l’Océanic a été l’oeuvre de Mathieu Nadeau.

Blainville-Boisbriand 2 Val-d’Or 5

Malgré sa défaite, l’Océanic est demeuré à deux points de l’Armada de Blainville-Boisbriand et du sommet du classement général puisque les Foreurs de Val-d’Or ont défait l’Armada 5-2 au Centre Air Creebec.

Alors que la marque était de 2-2, Jérémy Michel a brisé l’impasse à 3:04 de la troisième période.

Maxence Guénette et Maxim Mizyurin, avec son deuxième du match, ont fait vibrer les cordages pendant les deux dernières minutes du temps réglementaire.

Gatineau 3 Shawinigan 1

À Shawinigan, Giordano Finoro a rompu une impasse de 1-1 à 19:21 de la troisième période et permis aux Olympiques de Gatineau de disposer des Cataractes 3-1.

Le gain permet aux Olympiques de s’approcher à deux points de l’Armada de Blainville-Boisbriand et du premier rang de la section Ouest.

Gabriel Bilodeau et Jeffrey Durocher ont marqué les autres buts des Olympiques.

Vasily Glotov a riposté pour les Cataractes.

Sherbrooke 4 Rouyn-Noranda 7

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont explosé avec six buts au cours des deux dernières périodes et ils ont pris la mesure du Phoenix de Sherbrooke 7-4.

Ce gain permis aux Huskies de maintenir la cadence avec les Olympiques de Gatineau et de s’approcher à deux points de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Félix Bibeau et Peter Abbandonato ont mené l’offensive des Huskies avec un but et deux aides chacun. Hugo Després a ajouté deux buts.

Dans la défaite, Yaroslav Alexeyev a inscrit deux des quatre buts du Phoenix.

Acadie-Bathurst 2 Charlottetown 3

À Charlottetown, Pierre-Olivier Joseph a marqué son 5e but de la saison à 14:37 de la troisième période, et les Islanders ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 3-2.

Le gain permet aux Islanders de rejoindre le Titan au deuxième rang de la section Maritimes. Les deux formations totalisent 46 points, mais les Islanders ont amassé 22 victoires en 35 parties alors que le Titan en compte 19 en 37 rencontres.

En plus d’enfiler le but gagnant, Joseph a récolté une aide sur le premier but de la rencontre, le 13e de Keith Getson. Sullivan Sparkes (9e).

Jordan Maher a marqué les deux buts du Titan.

Moncton 3 Saint-Jean 4 (Fus.)

À Saint-Jean, Anthony Boucher a réussi l’unique filet de la session de tirs de barrage, et les Sea Dogs ont arraché une victoire de 4-3 aux Wildcats de Moncton.

Le but de Boucher a permis aux Sea Dogs de faire oublier le fait qu’ils avaient laissé filer une avance de trois buts.

Robbie Burt et Matt Green, au premier vingt, et Kevin Gursoy, tôt en deuxième, avaient placé les Sea Dogs dans une position avantageuse.

Les Wildcats ont toutefois réagi avec vigueur avant la fin de la deuxième période, grâce à des buts de Jeremy McKenna et de Daniil Miromanov. Alexander Khovaov a créé l’égalité à 6:55 de la troisième période.