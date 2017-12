DÉTROIT — Frans Nielsen a inscrit le seul but de la séance de tirs de barrage et les Red Wings de Detroit ont défait les Rangers de New York 3-2, vendredi soir.

Nielsen a trompé la vigilance de Henrik Lundqvist entre les jambières pour son 47e but en carrière en tirs de barrage et son 21e décisif, deux records de la LNH.

Le gardien des Red Wings Jimmy Howard a stoppé Brady Skjei lors d’un tir de pénalité en prolongation et il a ensuite repoussé les tirs des trois joueurs des Rangers en fusillade. Howard a conclu la partie avec 37 arrêts.

Henrik Zetterberg et Andreas Athanasiou a marqué en temps réglementaire pour les Red Wings. David Desharnais et Vinni Lettieri, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont fourni les réussites des Rangers.

Zetterberg s’est emparé de son propre retour de lancer pour créer l’égalité 2-2 en troisième période. Lettieri, qui disputait un premier match en carrière dans la LNH, avait accepté une passe de Boo Nieves pour donner les devants aux Rangers, quelques minutes avant le filet du capitaine des Red Wings.