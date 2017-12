WINNIPEG — Blake Wheeler et Kyle Connor ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide, menant les Jets de Winnipeg vers une victoire de 4-2 aux dépens des Islanders de New York, vendredi soir.

Wheeler évoluait au centre du premier trio en remplacement de Mark Scheifele, qui ratera de six à huit semaines de jeu en raison d’une blessure au haut du corps. Connor se trouvait à la gauche de Wheeler tandis que Patrik Laine, qui a récolté deux assistances, était à droite.

Shawn Matthias, qui avait été laissé de côté 11 matchs de suite, a enregistré un premier but cette saison. Adam Lowry a ajouté un but et une aide pour les Jets, qui montrent une fiche de 14-3-1 à domicile. Connor Hellebuyck a réalisé 42 arrêts.

Anders Lee a été l’auteur des deux filets des Islanders, ce qui porte son total à 24 cette saison. Lee a rejoint Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, et Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, au sommet des meilleurs buteurs du circuit Bettman. Jaroslav Halak a repoussé 33 tirs.

Les Jets ont pris les devants 2-0 après 20 minutes et ils n’ont pas perdu l’avance de l’affrontement. Lee a réduit l’écart à 2-1 à 14:46 du deuxième engagement, mais Connor a redonné un coussin de deux buts aux siens dès la quatrième minute de la troisième période.