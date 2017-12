ST. PAUL, Minn. — Mikael Granlund a réussi le deuxième tour du chapeau de sa carrière, Devan Dubnyk a stoppé 41 rondelles à son premier départ depuis le 12 décembre et le Wild du Minnesota a vaincu les Predators de Nashville 4-2, vendredi soir.

Matt Dumba a amassé un but et une mention d’assistance pour le Wild, qui a gagné ses deux matchs depuis le retour de la pause du temps des Fêtes. Dumba a inscrit son septième but de la saison à mi-chemin en deuxième période.

Pekka Rinne a réalisé 34 arrêts, mais les Predators ont perdu pour une quatrième fois lors de leurs cinq derniers matchs. P.K. Subban et Kyle Turris ont enfilé l’aiguille.

Dubnyk effectuait un retour après avoir raté six parties en raison d’une blessure au bas du corps. Il n’a pas été testé en première période alors qu’il a attendu près de huit minutes avant de faire face à un premier tir en première période.

Le Wild a décoché les 11 premiers tirs de la rencontre et Granlund a ouvert le pointage à 7:34. Turris a été vif pour empêcher la rondelle de déjour Rinne, mais Dumba a ensuite rejoint son coéquipier pour faire 1-0.

Subban a créé l’égalité grâce à un tir des poignets, mais 53 secondes plus tard, Granlund a redonné une priorité d’un but au Wild en touchant la cible pour une 10e fois cette saison. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert, au dernier tiers.