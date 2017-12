DENVER — J.T. Compher a enfilé l’aiguille en avantage numérique à 3:25 de la prolongation et l’Avalanche du Colorado a défait les Maple Leafs de Toronto 4-3, vendredi soir.

Compher a reçu la rondelle de la part de Samuel Girard et il a profité de l’espace devant lui pour s’approcher et décocher un excellent tir des poignets dans la lucarne.

Nathan MacKinnon a amassé un but et deux mentions d’assistance alors qu’Alexander Kerfoot et Mikko Rantanen ont aussi noirci la feuille de pointage pour l’Avalanche. Semyon Varlamov a repoussé 31 lancers pour l’Avalanche, qui a rebondi après avoir perdu contre les Coyotes de l’Arizona.

Matt Martin, Roman Polak et James van Riemsdyk ont marqué pour les Maple Leafs. Calvin Pickard a stoppé 24 rondelles.

Après que van Riemsdyk eut créé l’égalité alors qu’il restait moins de deux minutes à écouler en troisième période, l’Avalanche a obtenu un avantage numérique en surtemps quand Connor Brown a été chassé pour obstruction.

L’attaque massive de l’Avalanche a bourdonné et MacKinnon a même touché le poteau avant que Compher déjoue Pickard. Il ne restait que neuf secondes à la pénalité de Brown.