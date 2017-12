ABU DHABI, Émirats arabes unis — Ennuyé au coude droit, Novak Djokovic s’est décommandé de l’Omnium du Qatar, qui débutera lundi.

Le même problème a mené à son retrait d’un tournoi amical aux Émirats arabes unis, vendredi.

Le Serbe n’a pas joué depuis que son coude droit a flanché en juillet à Wimbledon, ouvrant la porte des demi-finales à Tomas Berdych.

Djokovic a depuis glissé au 12e rang de l’ATP. On ne sait pas encore s’il pourra participer aux Internationaux d’Australie, à compter du 15 janvier. C’est là qu’il a obtenu six de ses 12 titres en Grand chelem, le plus récemment en 2016.

«J’ai encore de la douleur, a confié Djokovic dans un communiqué. Je recommencerai à jouer seulement quand je serai pleinement rétabli. J’espèque que ce sera bientôt. Je veux remercier tout le monde pour leur patience et leur compréhension.»