HALIFAX — Xavier Parent a inscrit deux buts, Alexis Gravel a repoussé 29 lancers et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-2, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Otto Somppi a récolté un but et une aide, tandis que Benoît-Olivier Groulx et Connor Moynihan ont aussi touché la cible pour les Mooseheads (22-10-5), qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs.

Leon Gawanke et Brooklyn Kalmikov ont répliqué pour les Screaming Eagles (16-17-3), qui n’ont qu’une victoire à leurs sept dernières sorties (1-5-1). Phélix Martineau a amassé deux aides et Kyle Jessiman a accordé cinq buts sur 27 lancers.

Kalmikov a ouvert la marque avec 58 secondes à faire en première période, mais les Mooseheads ont renversé la vapeur lors de l’engagement suivant.

Parent, Somppi, en avantage numérique, et Moynihan ont fait bouger les cordages dans un intervalle de 5:19 à mi-chemin du deuxième vingt pour permettre aux Mooseheads de prendre les commandes.

Gawanke a ramené les Screaming Eagles à un but des Mooseheads en marquant en avantage numérique avec 8:37 à faire au troisième tiers, mais Parent est revenu à la charge avec 4:50 à jouer. Groulx a complété la marque en avantage numérique avec 3:36 à faire au match.

Les Mooseheads ont profité de deux de leurs trois occasions en avantage numérique, tandis que les Screaming Eagles ont été 1-en-2.

Saguenéens 2 Voltigeurs 3

Xavier Simoneau a récolté un but et une aide, Daniel Moody a repoussé 32 tirs et les Voltigeurs de Drummondville ont résisté aux assauts des Saguenéens de Chicoutimi en fin de rencontre pour l’emporter 3-2.

Morgan Adams-Moisan et Xavier Bernard ont aussi marqué pour les Voltigeurs (23-12-2), qui ont pris les devants 3-0 avant de voir les Saguenéens tenter la remontée.

Vladislav Kotkov a amassé un but et une aide pour les Saguenéens (15-18-3), tandis qu’Olivier Galipeau a aussi fait mouche. Morgan Nauss a amassé deux aides et Zachary Bouthillier a effectué 21 arrêts.

Le défenseur des Voltigeurs Damian Figueira a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir donné de la bande, tard en troisième période. Puis, Adams-Moisan a reçu une punition mineure double pour bâton élevé. Cependant, seul Galipeau a été en mesure de toucher la cible et la remontée des Saguenéens n’a pu être complétée.

Drakkar 4 Remparts 1

Antoine Girard a amassé un but et une aide, Antoine Samuel a stoppé 44 tirs et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Remparts de Québec 4-1.

Bradley Lalonde, D’Artagnan Joly et Isaiah Gallo-Demetris ont également touché la cible pour le Drakkar (16-17-3).

Andrew Coxhead a été l’unique buteur des Remparts (20-13-4), qui ont encaissé un troisième revers de suite. Dereck Baribeau a accordé quatre buts sur 28 lancers.