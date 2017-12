NEWARK, N.J. — Les Flames de Calgary ont échangé le gardien Eddie Lack aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Dalton Prout.

Les deux équipes ont annoncé la nouvelle en début de soirée, samedi.

Les Devils ont immédiatement assigné Lack à leur club-école dans la Ligue américaine de hockey, les Devils de Binghamton. Les Flames ont fait de même avec Prout, qui se rapportera au Heat de Stockton.

Âgé de 29 ans, Lack en était à sa première saison avec les Flames. Après avoir disputé quatre rencontres avec les Flames, il avait été rétrogradé dans la LAH le 25 novembre.

En sept saisons dans la LNH avec les Canucks de Vancouver, les Hurricanes de la Caroline et les Flames, Lack présente un dossier de 55-53-18 en 140 sorties.

De son côté, Prout avait été acquis par les Devils des Blue Jackets de Columbus le 1er mars dernier, en retour du défenseur Kyle Quincey. En quatre matchs cette saison avec les Devils, il n’avait toujours pas amassé de point. Les Devils avaient soumis son nom au ballottage le 29 décembre avec l’intention de le rétrograder dans la LAH.

Âgé de 27 ans, Prout a disputé 242 matchs dans la LNH avec les Blue Jackets et les Devils. Il a accumulé six buts, 30 aides et 306 minutes de punition.