WASHINGTON — Nicklas Backstrom et John Carlson ont inscrit un but et deux aides chacun, Alex Ovechkin a accumulé trois aides et les Capitals de Washington ont battu les Devils du New Jersey 5-2, samedi, ce qui leur a permis de grimper au sommet du classement de la section métropolitaine.

Braden Holtby a stoppé 25 tirs, aidant les Capitals à signer une huitième victoire d’affilée à domicile. Christian Djoos a récolté un but et une aide, tandis que Tom Wilson et Matt Niskanen ont aussi touché la cible.

Les Devils traversaient une séquence de huit matchs sans défaite en temps réglementaire. John Moore et Travis Zajac ont fait bouger les cordages. Cory Schneider a repoussé 30 lancers.

Marcus Johansson disputait un premier match à Washington depuis la transaction qui l’a envoyé aux Devils cet été, après sept saisons avec les Capitals. Il a amassé deux aides.

L’entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, a signé une 737e victoire derrière le banc d’une formation de la LNH. Il a devancé Lindy Ruff au cinquième rang de tous les temps.