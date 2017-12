VANCOUVER — Drew Doughty a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Kings de Los Angeles ont battu les Canucks de Vancouver 4-3, samedi soir.

Tyler Toffoli, un but et deux aides, Marian Gaborik, un but et une mention d’assistance et Kyle Clifford ont sonné la charge pour les Kings (23-11-5). Jonathan Quick a réalisé 22 arrêts, tandis que Trevor Lewis a récolté deux mentions d’aide.

Troy Stecher, Nikolay Goldobin et Nic Dowd ont répliqué du côté des Canucks (16-18-5) et Ben Hutton a obtenu deux mentions d’assistance. Jacob Markstrom a quant à lui repoussé 32 tirs.

Les Kings ont présenté un dossier de 3-3-2 lors de leurs huit dernières rencontres après avoir connu une séquence de huit victoires, tandis que les Canucks ont affiché un rendement de 2-8-1 lors de leurs 11 derniers matchs.

Après que les deux équipes eurent échangé des buts en troisième période, Doughty a récupéré la rondelle bloquée par le défenseur des Canucks Alexander Edler et a déjoué Markstrom du côté du bloqueur à 6:49 pour permettre aux Kings de prendre les devants.

Sam Gagner a par la suite touché la barre horizontale à mi-chemin en troisième période. La rondelle est cependant demeurée à l’extérieur de la ligne des buts.

Markstrom a multiplié les arrêts en fin de rencontre afin de garder son équipe en vie, mais les Canucks n’ont cependant pas été en mesure de tromper la vigilance de Quick.