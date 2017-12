GATINEAU, Qc — Les Huskies de Rouyn-Noranda ont prévalu 4-0 pour mettre fin à une série de 10 victoires d’affilée des Olympiques de Gatineau, dimanche.

Jacob Neveu, Tommy Beaudoin, Peter Abbandonato et William Cyr ont été les buteurs des Huskies, qui entamaient une série de trois matches à l’étranger.

Samuel Harvey a bloqué 32 tirs, méritant son deuxième jeu blanc de la saison. Rafaël Harvey-Pinard a contribué aux trois premiers buts.

Tristan Bérubé a fait 29 arrêts pour les Olympiques, qui n’avaient pas perdu depuis le 29 novembre, à Québec.

Neveu a marqué à 2:52 au premier vingt des environs de l’embouchure droite, après avoir saisi une courte passe de Félix Bibeau. Ce dernier venait d’obtenir le disque de Harvey-Pinard, derrière le filet.

Harvey-Pinard et Bibeau ont aussi été complices du deuxième but, à 7:30 au deuxième engagement. Harvey-Pinard a glissé le disque à Beaudoin et celui-ci a fait mouche grâce à un tir des poignets, en provenance du cercle gauche. La séquence a débuté avec une longue passe de Bibeau.

Abbandonato a porté le score à 3-0 de l’enclave, à 7:28 au troisième vingt. Cyr a complété en milieu de période.

Charlottetown 1 Acadie-Bathurst 7

Liam Murphy a réussi deux buts et Jordan Maher a fourni un but et trois passes, aidant le Titan à l’emporter facilement contre les Islanders, 7-1.

Val-d’Or 3 Blainville-Boisbriand 5

L’Armada a effacé trois buts de retard avec cinq buts sans réplique, à partir du milieu de la deuxième période. Alex Barré-Boulet a obtenu ses 30e et 31e filets de la campagne. Il a créé l’impasse à 18:35 au troisième tiers et après le but d’Alexandre Alain, il a complété dans un filet désert.

Halifax 4 Cap-Breton 1

Raphël Lavoie a récolté un but et deux passes, aidant les Mooseheads à l’emporter 4-1 face aux Screaming Eagles.

Saint John 1 Moncton 5

Jeremy McKenna a inscrit deux buts et une mention d’aide, alors que les Wildcats ont battu les Sea Dogs au compte de 5 à 1.

Victoriaville 5 Chicoutimi 2

Ivan Kosorenkov a recueilli trois points incluant deux buts, guidant les Tigres vers un gain de 5-2 contre les Saguenéens.

Baie-Comeau 4 Drummondville 9

Yvan Mongo, Xavier Simoneau et Connor Bramwell ont marqué deux fois chacun et les Voltigeurs ont écrasé le Drakkar, 9-4. Brandon Skuble a fourni trois mentions d’aide.

Québec 1 Rimouski 6

Alexis Lafrenière a récolté les deux premiers buts du match, propulsant l’Océanic vers un gain de 6 à 1 contre les Remparts. Lafrenière a fait mouche à 1:08 d’intervalle, en première période. Charle-Édouard D’Astous a récolté quatre passes. Andrew Coxhead est le seul qui a déjoué Colten Ellis, auteur de 26 arrêts.

Shawinigan 0 Sherbrooke 1

Brendan Cregan a stoppé 22 tirs et Benjamin Tardif a marqué tôt en première période, alors que le Phoenix a mérité une victoire de 1 à 0 face aux Cataractes.