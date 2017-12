BOSTON — Dion Lewis a inscrit deux touchés, dont un par la course, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont assurés d’obtenir l’avantage du terrain durant les séries éliminatoires en vertu d’une victoire de 26-6 face aux Jets de New York, dimanche.

Cette victoire a permis aux Patriots (13-3) d’atteindre 13 victoires pour une septième année, soit le deuxième meilleur rendement de l’histoire de la NFL. Les 49ers de San Francisco occupent le premier rang à ce chapitre avec neuf saisons d’au moins 13 victoires. Il s’agissait de la 250e victoire en saison régulière de Bill Belichick, soit le troisième meilleur rendement pour un entraîneur de la NFL, à égalité avec Tom Landry.

Les Patriots ont eu le dessus face aux Jets pour un quatrième affrontement consécutif et la troupe de Bill Belichick n’a pas encaissé de revers face aux Jets (5-11) à domicile en saison régulière depuis 2006. La 13e victoire de Brady en tant que partant cette saison l’a placé à égalité avec Brett Favre pour le quart-arrière ayant remporté le plus de victoires à 40 ans et plus.

Lewis a terminé la saison régulière en beauté, récoltant 26 portées sur une distance totale de 93 verges. Brandin Cooks a réalisé 11 attrapés pour des gains de 79 verges et un touché pour la formation de la Nouvelle-Angleterre, qui profitera d’une semaine de congé lors du premier tour éliminatoire. Rob Gronkowski n’a pas attrapé un seul ballon, une première depuis le début de la campagne.

James Harrison, qui a rejoint l’équipe la semaine dernière après avoir été mis de côté par les Steelers de Pittsburgh, a réalisé deux sacs du quart — sur deux jeux consécutifs en fin de rencontre — et a terminé le match avec un total de cinq plaqués, en plus de provoquer un échappé.