DENVER — Patrick Mahomes II a profité de sa première expérience dans la NFL pour mener les Chiefs de Kansas City vers une victoire de 27-24 face aux Broncos de Denver, sur le placement de 30 verges de Harrison Butker alors que le temps était écoulé, dimanche.

Mahomes, qui comblait le poste de quart normalement occupé par Alex Smith, a cédé sa place au troisième quart des Chiefs Tyler Bray alors que son équipe était en avance 24-10. Il a cependant repris les rênes alors que la marque était égale 24-24 avec moins de trois minutes à disputer au match.

Il a permis aux Chiefs (10-6) de parcourir 67 verges sur le terrain en 11 jeux et a orchestré le botté de placement gagnant qui a permis à l’équipe de signer un cinquième gain face aux Broncos (5-11).

Mahomes est devenu le premier quart-arrière repêché par les Chiefs à remporter un match avec eux depuis Todd Blackledge en 1987. Il a complété 24 de ses 35 passes pour des gains de 284 verges par la voie des airs et n’a été victime d’aucune interception.

Le quart des Broncos Paxton Lynch a quant à lui lancé deux passes de touché, deux interceptions et a réussi 21 passes pour 254 verges de gains. Il a également été victime de cinq sacs du quart.

La recrue Kareem Hunt a inscrit un touché suite à une course de 35 verges, sa seule portée du match. Cette course lui a permis de terminer devant Todd Gurley II et Le’Veon Bell au chapitre des verges par la course. C.J. Anderson a totalisé 61 verges de gain pour surpasser les 1000 verges, une première en cinq ans avec les Broncos.

Les Chiefs ont choisi de laisser quelques joueurs de côté, dont Smith, puisqu’ils étaient déjà positionnés au quatrième rang de l’Association américaine. L’entraîneur-chef Andy Reid a plutôt choisi d’utiliser ce dernier match de la saison comme semaine de repos avant la première ronde des séries éliminatoires.

Ils croiseront le fer avec les Titans du Tennessee lors de la première ronde éliminatoire, samedi à Kansas City.