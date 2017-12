CARSON, Calif. — Philip Rivers a lancé trois passes de touché et a récolté des gains de 387 verges par la voie des airs, mais les Chargers de Los Angeles n’ont pas été en mesure de se tailler une place en séries éliminatoires malgré leur victoire de 30-10 face aux Raiders d’Oakland, dimanche.

Keenan Allen a réussi un échappé recouvré de 27 verges et a inscrit un touché de six verges pour les Chargers (9-7), qui ont remporté six de leurs sept dernières rencontres à leur première saison à Los Angeles.

Les Chargers avaient besoin de deux défaites des équipes de l’Association américaine pour devenir la deuxième équipe de l’histoire de la NFL à atteindre les séries après un départ de 0-4. Ils ont officiellement été éliminés en raison de la victoire des Titans du Tennessee face aux Jaguars de Jacksonville.

Tyrell Williams a capté une passe de touché 56 verges et Travis Benjamin a capté une passe de 62 verges pour les Chargers, qui ont remporté neuf de leurs 12 dernières rencontres. Ils ont bataillé durement afin de surmonter leur départ de 0-4, qui comprend deux défaites de justesses, mais c’était trop peu trop tard.

Les Chargers ont terminé leur saison devant leurs plus grands rivaux et ont mis la main sur leur cinquième victoire d’affilée au StubHub Center malgré la puissante foule qui encourageait les Raiders. C’était la première fois que les Raiders disputaient un match à Los Angeles, après leur déménagement à Oakland lors de la saison 1994.

Rivers est devenu le neuvième quart-arrière de l’histoire à surpasser les 50 000 verges de passes et se trouve à égalité au sixième rang au chapitre des passes de touché (342) aux côtés de Fran Tarkenton.

Les Raiders ont limogé l’entraîneur-chef Jack Del Rio à l’issue d’une saison décevante.

Del Rio a mentionné que le propriétaire de l’équipe Mark Davis lui avait dit qu’il n’était pas retenu comme entraîneur après la défaite. L’entraîneur avait signé une prolongation de contrat de quatre ans en février dernier après que les Raiders eurent mis un terme à leur disette de 13 saisons et eurent remporté 12 victoires la saison dernière.