SEATTLE — Le botteur Phil Dawson a réalisé quatre placements, son homologue Blair Walsh a raté une tentative de 48 verges alors qu’il ne restait que 32 secondes à écouler et les Cardinals de l’Arizona ont vaincu les Seahawks de Seattle 26-24, dimanche.

Les espoirs des Seahawks (9-7) s’étaient néanmoins volatilisés quand les Falcons d’Atlanta ont battu les Panthers de la Caroline pour s’emparer de la dernière position donnant accès aux séries dans l’Association Nationale.

La série à l’attaque victorieuse des Cardinals (8-8) a notamment été orchestrée par une pénalité de rudesse de Bobby Wagner en troisième essai alors que la défensive des Seahawks semblait sur le point de quitter le terrain. Les Cardinals sont allés chercher le premier essai et Dawson a envoyé le ballon entre les poteaux.

Les Seahawks ont remonté le terrain et ils se sont placés en position de tenter un placement victorieux, mais le botté de Walsh est resté sur la droite. Les Seahawks ont raté les séries pour une première fois depuis 2011 et ils n’ont pas réussi à gagner 10 parties en une saison pour une première fois depuis l’arrivée du quart Russell Wilson, en 2012.

Wilson a complété 18 de ses 29 passes pour des gains aériens de 221 verges. Les Seahawks n’avaient amassé que 24 verges dans les 30 premières minutes de la rencontre.

Drew Stanton a lancé une passe de touché de 25 verges à Jaron Brown et Elijhaa Penny a marqué un touché sur une course de quatre verges pour les Cardinals. Stanton a réussi 15 de ses 34 passes pour des gains de 145 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.