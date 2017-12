COLUMBUS, Ohio — Tyler Johnson a enfilé l’aiguille deux fois, Andrei Vasilevskiy a stoppé 21 lancers pour son neuvième jeu blanc en carrière et le Lightning de Tampa Bay a blanchi les Blue Jackets de Columbus 5-0, dimanche soir.

Le but de Johnson a porté à 12 sa séquence de parties avec au moins un point, à égalité pour la plus longue de la LNH cette saison. Il a amassé huit buts et 10 aides durant cette série de succès.

Nikita Kucherov a inscrit son 25e but de la campagne, un sommet dans la LNH, alors que Steven Stamkos et Cory Conacher ont touché la cible une fois pour le Lightning. Brayden Point, Mikhail Sergachev et Victor Hedman ont pour leur part récolté deux mentions d’assistance chacun.

Vasilevskiy n’a pas eu à travailler très fort pour enregistrer son cinquième blanchissage de la saison, un sommet dans le circuit Bettman. Le Lightning domine le classement général de la LNH grâce à une fiche de 28-8-2 et ils occupent le premier échelon de la section Atlantique.

Joonas Korpisalo a réalisé 30 arrêts pour les Blue Jackets. Il a amorcé la rencontre à la place de Sergei Bobrovsky, qui éprouve quelques difficultés dernièrement. Les Blue Jackets ont revendiqué un dossier de 6-6-2 au mois de décembre.