EDMONTON — Connor Hellebuyck a effectué 35 arrêts pour enregistrer un troisième jeu blanc cette saison, Kyle Connor et Bryan Little ont amassé un but et une aide et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Oilers d’Edmonton 5-0, dimanche.

Marko Dano, Blake Wheeler et Mathieu Perreault ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont gagné leurs trois derniers matchs. Ils revendiquent un dossier de 5-1-1 lors de leurs sept dernières parties.

Cam Talbot a repoussé 33 lancers pour les Oilers, qui ont perdu leurs trois dernières sorties.

Les Jets ont ouvert le pointage dès leur premier tir de la rencontre. Matt Hendricks a repéré Dano à l’embouchure du filet pour un but facile. Dano avait été rayé de la formation lors des 30 derniers matchs, soit depuis le 27 octobre.

Les Jets ont doublé leur avance sept minutes plus tard, quand Connor s’est emparé de la rondelle dans le territoire des Oilers avant de la refiler à Wheeler. Il s’agissait de sa 11e réussite de la campagne.

Connor a trouvé le fond du filet à mi-chemin en deuxième période et Little a scié les jambes des Oilers en faisant bouger les cordages avant la fin de l’engagement.