DENVER — Gabriel Landeskog a trouvé le fond du filet deux fois en moins de deux minutes au deuxième engagement et l’Avalanche du Colorado a infligé un revers de 6-1 aux Islanders de New York, dimanche soir.

Carl Soderberg et Erik Johnson ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance, tandis que Matt Nieto et Patrik Nemeth ont complété la marque pour l’Avalanche, qui a inscrit quatre buts en deuxième période.

Jonathan Bernier a repoussé 27 tirs, Nathan MacKinnon a obtenu trois aides et Samuel Girard s’est fait complice de Landeskog à deux reprises.

Les Islanders ont perdu le match et leur entraîneur-chef Doug Weight, qui a écopé d’une inconduite de partie après le premier but de Landeskog.

Josh Bailey a été le seul du côté des Islanders à répliquer. La formation new-yorkaise a encaissé six revers de suite sur la route. Jaroslav Halak a bloqué 30 rondelles, dont 19 au deuxième vingt. Il a par la suite été remplacé par Thomas Greiss après deux périodes. Greiss a réalisé 12 arrêts.