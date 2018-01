LAKE FOREST, Ill. — Les Bears de Chicago ont congédié l’entraîneur-chef John Fox après une campagne de 5-11.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi, au lendemain d’un revers face aux Vikings du Minnesota en clôture de campagne.

Les Bears ont terminé la saison avec une fiche perdante pour une quatrième fois d’affilée — chaque fois avec au moins 10 défaites. Les Bears n’ont pas connu de saison gagnante depuis le départ de Lovie Smith après une campagne de 10-6 en 2012. Ils n’ont pas participé aux éliminatoires depuis 2010.

En trois saisons à la barre des Bears, Fox a compilé un dossier de 14-34. Son taux de victoire ,292 est le deuxième pire de l’histoire de l’équipe derrière Abe Gibron, qui avait compilé une fiche de 11-30-1 (,274) de 1972 à 1974.

En 16 saisons comme entraîneur-chef dans la NFL, Fox présente un dossier de 133-123 et il est l’un des six entraîneurs à avoir guidé deux équipes à des participations au Super Bowl. Les autres sont Don Shula, Bill Parcells, Dan Reeves, Dick Vermeil et Mike Holmgren.

Fox avait aidé les Panthers de la Caroline et les Broncos de Denver à redevenir rapidement des équipes gagnantes, les menant à six titres de section et sept participations aux éliminatoires en 13 saisons, avant d’accepter le poste avec les Bears en janvier 2015. Son séjour à Chicago aura été moins fructueux.