CINCINNATI — L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Marvin Lewis, a discuté de son avenir avec le propriétaire de l’équipe Mike Brown, lundi, mais ils n’ont pas atteint de conclusions et ils prévoient continuer d’en parler.

Les Bengals ont été incapables de se qualifier pour les éliminatoires pour une deuxième saison de suite et le contrat de Lewis arrive à échéance après sa 15e campagne avec l’équipe. Il a affirmé lundi qu’il n’était pas certain qu’il serait de retour. Il a noté que Brown et lui avaient surtout parlé de l’avenir de l’équipe.

Lewis a mentionné que l’équipe devait faire un meilleur travail pour bâtir une formation qui pourra gagner le titre de la section Nord de l’Association américaine. Les Bengals avaient opté pour une formation jeune cette saison et ils ont gagné sept matchs. Lewis a déclaré qu’il était important que l’entraîneur et la direction soient sur la même longueur d’onde.