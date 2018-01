BUFFALO, N.Y. — L’ancien capitaine du Canadien de Montréal Brian Gionta sera le capitaine de la formation américaine aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en février.

USA Hockey a dévoilé sa formation olympique lundi, lors du deuxième entracte de la Classique hivernale de la LNH entre les Rangers de New York et les Sabres de Buffalo, au New Era Field.

Gionta n’a pas joué cette saison, après avoir disputé les trois dernières campagnes avec les Sabres.

Âgé de 38 ans, il a récolté 289 buts et 299 aides en 1006 matchs dans la LNH avec les Devils du New Jersey, le Canadien et les Sabres.

Un autre ancien porte-couleur du Canadien a été retenu, soit le défenseur James Wisniewski, qui joue maintenant avec les Huskies de Cassel, en Allemagne.

Chris Bourque, l’un des fils de l’ancien défenseur étoile Raymond Bourque, a aussi été choisi. Il joue pour les Bears de Hershey, dans la Ligue américaine de hockey.

La formation de 22 joueurs inclut un seul gardien, Ryan Zapolski, qui évolue avec le Jokerit de Helsinki, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Deux autres gardiens devraient être nommés plus tard en janvier.

Zapolski est l’un des cinq joueurs jouant dans la KHL à avoir été retenu. Cinq joueurs proviennent de la Ligue nationale A, en Suisse, quatre du circuit universitaire américain, trois de la Ligue américaine de hockey, trois de la Ligue élite de Suède et deux des ligues allemandes.

Les Jeux de Pyeongchang auront lieu du 9 au 25 février. Les joueurs de la LNH ne participeront pas aux Olympiques pour une première fois depuis 1994.