NEW YORK — J.T. Miller a dénoué l’impasse en enfilant l’aiguille à 2:43 de la période de prolongation et a propulsé les Rangers de New York vers une victoire de 3-2 face aux Sabres de Buffalo, lundi, à l’occasion de la 10e Classique hivernale de la LNH présentée au Citi Field.

Paul Carey et Michael Grabner ont sonné la charge en première période pour les Rangers, qui affichent un dossier de 4-0 en saison régulière lors des matchs en plein air. Henrik Lundqvist, qui était devant la cage de la formation new-yorkaise lors de ces quatre victoires, a repoussé 31 tirs pour permettre aux siens de poursuivre leur bon dossier de 6-2-3.

Rasmus Ristolainen a récolté un but et une mention d’assistance, Sam Reinhart a également noirci la feuille de pointage et Kyle Okposo a obtenu deux aides. Robin Lehner a bloqué 39 lancers pour les Sabres, qui ont signé que 10 victoires cette saison, mais présentent une fiche de 4-3-5 lors de leurs 12 dernières rencontres.

Les Rangers ont profité de l’avantage d’un homme à 2:15 de la période de prolongation après que Jacob Josefson eut été envoyé au cachot pour avoir fait trébucher Jimmy Vesey. C’était la première fois qu’un match en plein air se poursuivait en surtemps. Miller a envoyé du revers le retour du lancer de Kevin Shattenkirk afin de mettre un terme au débat.

Malgré le froid nordique, 41 821 partisans se sont entassés dans les estrades du domicile des Mets de New York afin d’encourager leurs équipes respectives.

Carey et Grabner ont soulevé la foule en faisant bouger les cordages à deux reprises en première période, procurant une avance de 2-0 aux Rangers.

Reinhart n’a cependant pas perdu de temps pour réduire l’écart 2-1 lors de la première minute de jeu du deuxième vingt, grâce au retour de lancer de Ristolainen.

Les Sabres sont revenus à la charge à 27 secondes du début du troisième engagement. Ristolainen a déjoué Lundqvist d’un tir des poignets, nivelant le pointage 2-2.