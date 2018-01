BUFFALO, N.Y. — Le capitaine de l’équipe canadienne Dillon Dube n’en croyait pas ses oreilles. L’entraîneur-chef suisse Christian Wohlwend a en effet brandi le drapeau blanc, stipulant que son équipe serait dominée par le Canada lors du match de quarts de finale qui aura lieu mardi.

«Ils sont plus rapides, plus gros, plus forts, ils tirent mieux, ils passent mieux, ils peuvent tout faire mieux, a affirmé Wohlwend dimanche après la défaite de 6-3 des siens face à la République tchèque, un duel au cours duquel la Suisse a été dominée 60-31 au chapitre des tirs. Combien ils ont de choix de première ronde? Et le reste en deuxième ronde? Et un en quatrième ronde qui a joué le plus de matchs dans la LNH jusqu’à présent?»

«Nous avons un choix de quatrième ronde (Tobias Geisser) nous aussi. Un. Et le reste des joueurs ne sont pas repêchés.»

Wohlwend a tout de même soulevé quelques points valables.

Le Canada, considéré comme l’une des puissances lors des tournois internationaux, compte parmi sa formation sept joueurs qui ont été choisis lors de la première ronde du repêchage de la LNH et les autres, au deuxième tour. La seule exception demeure le défenseur Victor Mete, qui a été réclamé lors de la quatrième ronde en 2016 par le Canadien de Montréal. Le jeune joueur a disputé 27 matchs avec l’équipe montréalaise avant d’être prêté à Hockey Canada pour la durée du tournoi.

L’unifolié a également défait la Suisse 8-1 le 22 décembre lors d’un match préparatoire. Dube est toutefois resté stupéfait devant les déclarations de Wohlwend au sujet des chances que son équipe avait de l’emporter.

«Je ne savais pas quoi en penser au début, a mentionné Dube, qui a récolté deux buts et une mention d’assistance face aux Suisses lors du premier duel entre les deux équipes. Je l’ai regardé plusieurs fois, j’ai ri un peu. Pour être honnête, je crois que tout le monde l’a fait.

«Je crois que c’était de la psychologie inversée ou quelque chose comme ça.»

Sam Steel, le compagnon de trio de Dube tout au long du tournoi, était d’accord lui aussi pour dire que Wohlwend tentait peut-être de donner de la fausse confiance au Canada afin de profiter de l’opportunité pour surprendre l’équipe lors du match de mardi.

«Je ne sais pas s’il tente de jouer à des jeux psychologiques ou quelque chose comme ça, a avancé Steel, qui a mené le Canada avec une récolte de cinq points lors des rondes préliminaires. C’est amusant, mais nous devons amorcer le match avec la même attitude que nous le ferions contre n’importe quelle autre équipe.»

Le Canada s’est accordé une journée de congé la veille du Nouvel An pour se réunir avec les employés de Hockey Canada et les familles des joueurs lors d’un souper d’équipe. Les joueurs sont retournés à l’entraînement lundi afin de peaufiner les derniers détails en vue de l’affrontement de mardi.

Mete était le seul joueur absent de l’entraînement. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a déclaré que le défenseur s’était blessé lors de la défaite de vendredi aux mains des États-Unis.

«Il est correct, nous voulons simplement qu’il soit à 100 pour cent et nous voulions lui donner un jour de plus pour se reposer, a expliqué Ducharme. Il sera de la formation demain.»

Le gardien Carter Hart sera devant le filet pour le Canada.

Le cerbère a récolté deux victoires et a encaissé un revers en tirs de barrage. Il affiche un pourcentage d’arrêts de ,929 et une moyenne de buts alloués de 1,95. Il a également repoussé 18 tirs pour permettre au Canada de blanchir le Danemark 8-0, samedi.

Dube, Steel et Ducharme s’entendent pour dire que malgré les propos tenus pas Wohlwend leur équipe ne prendra pas la Suisse à la légère.

«Je crois qu’il essaie évidemment de passer un message à son équipe, a ajouté Dube. Je crois qu’il a dit que nous allions les dominer pour qu’ils puissent nous surprendre et c’est pourquoi nous devons vraiment demeurer concentrés.

«Ça ne veut pas dire qu’ils vont s’asseoir sur leurs lauriers et qu’ils vont nous laisser les dominer.»